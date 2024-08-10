В Бразилии объявили трехдневный траур после авиакатастрофы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в соцсети X о трехдневном трауре по всей стране после авиакатастрофы с пассажирским самолетом в штате Сан-Паулу.

В сообщении глава государства прикрепил текст соответствующего указа.

Двухмоторный пассажирский самолет потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу в пятницу, 9 августа. Портал G1 сообщал, что самолет не подавал сигнала бедствия перед крушением и был в исправном состоянии, так как допускался к полетам.

Полет проходил нормально до 13:20 часов. После 13:21 часов самолет перестал выходить на связь, не подавал сигнала бедствия и не сообщал о неблагоприятных погодных условиях.

Отмечается, что самолет был сертифицирован для полетов без ограничений. На борту находился 61 человек: 4 члена экипажа и 57 пассажиров, а не 62, как сообщалось ранее — один человек опоздал на рейс.

Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ МИД РФ) сообщал в своем Telegram-канале, что россиян не было на борту упавшего в Бразилии самолета. Данные позже подтвердили в МИД РФ.

Ранее самолет экс-президента США Дональда Трампа экстренно сел в Монтане.