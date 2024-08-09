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Спасение лошади, сорвавшейся с обрыва в реку, попало на видео

В Уфе спасение лошади, сорвавшейся с обрыва в реку, сняли на видео

В Уфе спасатели переправили лошадь, сорвавшуюся с обрыва в реку Белую. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 9 августа в черте города, в районе Каменной переправы. Домашняя лошадь, которая паслась недалеко от воды, сорвалась с крутого склона и оказалась на труднодоступном участке реки.

«С помощью специального оборудования и слаженных действий спасателям удалось аккуратно извлечь лошадь с берега реки, погрузить ее на надувной плот и переправить на тот же берег ниже по течению», — рассказал председатель горкома Кирилл Петров.

Ветеринары, осмотревшие животное, нашли его в удовлетворительном состоянии: лошадь не получила серьезных травм. После этого ее передали владельцам.

До этого в Крыму спасателям удалось отыскать охотничью собаку, которая провалилась в ущелье.

Ранее в США сорвавшуюся с обрыва туристку спасли благодаря собаке.

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