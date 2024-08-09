В регионе Украины после взрывов повреждена инфраструктура

Инфраструктура, расположенная в Днепропетровской области на востоке Украины, получила повреждения в результате взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

«Повреждена инфраструктура», — написал чиновник. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь и где конкретно они находятся.

До этого в Днепропетровской и ряде других областей Украины объявляли и затем отменили воздушную тревогу.

Накануне в Днепропетровской области четыре раза объявлялась воздушная тревога. Кроме этого, телеканал «24» сообщал, что на фоне воздушной тревоги в регионе произошли взрывы.

До этого стало известно о повреждениях инфраструктуры в Днепропетровской области. По информации украинского официального ресурса для оповещения населения, в среду, 7 августа, в регионе дважды объявляли воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве произошло несколько сильных взрывов.