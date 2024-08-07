В Одессе произошел взрыв

Взрыв зафиксировали в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

В публикации не рассказали подробности происшедшего. Взрыв произошел на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.

До этого стало известно о повреждениях инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. По информации украинского официального ресурса для оповещения населения, в среду, 7 августа, в регионе дважды объявляли воздушную тревогу.

Минувшей ночью стало известно, что в городе Хмельницком на Украине произошла серия взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.