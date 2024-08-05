В Калининграде преступная группа легализовала 500 иностранцев

Преступную группу из Калининграда задержали за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с января 2023 года трое местных жителей подписывали фиктивные документы с иностранцами, в рамках которых индивидуальный предприниматель якобы нанимал работников. Бумаги помогали иностранцам оставаться на территории Российской Федерации легально.

Таким образом местные жители «трудоустроили» не менее 500 человек. Известно, что за свою деятельность они получали деньги.

Всех троих задержали, в их отношении возбуждено уголовное дело, фигурантам уже предъявили обвинение, в отношении каждого суд избрал меру пресечения. Так, один из мужчин оказался под подпиской о невыезде, еще одного заключили под стражу, его жена не может осуществлять определенные действия. О деталях не сообщается.

На данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия, которые помогут установить обстоятельства.

Ранее студентку российского туристического колледжа задержали за организацию незаконной миграции.