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ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемого в терроризме в Запорожской области

ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в терроризме в Запорожской области

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ФСБ РФ

ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в терроризме в Запорожской области. Их приводит ТАСС.

На ролике, снятом оперативником, видно, как молодой мужчина в черных джинсах и олимпийке проходит мимо микроавтобуса, после чего его захватывают и валят на пол автомобиля двое сотрудников в форме. Позднее показаны кадры с мужчиной, который говорит, что он «забирал закладки» с координат, получаемых в мессенджере, по заданию друга, покинувшего территорию Запорожской области и работавшего на ВСУ.

До этого ФСБ заявила о задержании в Запорожской области россиянина, попытавшегося заложить самодельное взрывное устройство по заданию ГУР (главное управления разведки министерства обороны Украины).

2 августа УФСБ России по Ростовской области сообщало, что сотрудники спецслужбы задержали жителей региона по подозрению в пособничестве украинским кол-центрам, занимавшимся мошенническими звонками россиянам.

Ранее в Тюмени задержали сторонников террористической организации.

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