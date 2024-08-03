Автобус упал в кювет в Красноярском крае, пострадали восемь человек

На 13 км автодороги «Маганск-Береть-Урман» в Березовском районе Красноярского края автобус с пассажирами упал в кювет. Об этом сообщили в региональном МВД.

«По предварительным данным, 47-летний водитель, не пристегнутый ремнем безопасности, управлял автобусом «Ютонг», допустил съезд и опрокидывание в правый по ходу движения кювет», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в момент аварии в салоне автобуса находились 30 человек. Травмы получили восемь пассажиров, в том числе ребенок.

До этого авария с участием пассажирского автобуса и грузовика произошла на трассе Аксай — Большой Лог — Новочеркасск в Ростовской области. Травмы получили восемь человек.

Незадолго до этого в Петербурге мужчина разбил стекло автобуса скейтбордом после ссоры с водителем. После этого вандал скрылся с места преступления.

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