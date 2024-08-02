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Российские туристы пожаловались на антисанитарию в Сочи

93.ru: туристы массово жалуются на ротавирус и антисанитарию в Сочи

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российские туристы массово жалуются на грязь и антисанитарию в Сочи. Об этом пишет портал 93.ru.

Одна из туристок рассказала, что на третий день отдыха она подхватила ротавирус после того, как ее накрыло волной. По словам женщины, более-менее встать на ноги ей удалось только ближе к вылету домой.

«Это просто ад настоящий, и никто на это не реагирует, рубят бабки молча», — сказала собеседница портала.

Другая отдыхающая рассказала, что во время отдыха в Адлере в июне вся ее семья заболела кишечной инфекцией. По ее словам, с таким вирусом они не сталкивались еще ни разу, и долечиваться от него приходится до сих пор.

Ряд туристов также указали на антисанитарию на побережье Черного моря. По их словам, канализация бежит прямо в воду, и там плавает туалетная бумага.

В июле в турецком Бодруме как минимум трое российских туристов подхватили кишечную инфекцию, отдыхая в пятизвездочном отеле Norm Collection Door'a. По словам одной из заболевших туристок, персонал гостиницы вел себя доброжелательно и приносил диетическую еду и воду в номер после ее возвращения из больницы.

Ранее россиянам рассказали о способах мошенничества с арендой жилья в путешествии.

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