Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ребенок захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мать выносила мусор

В Дагестане двухлетний ребенок упал в надувной бассейн во дворе дома

close
100%
Aleksandr Kondratov/Shutterstock/FOTODOM

В Кизилюртовском районе Дагестана двухлетний ребенок упал в надувной бассейн, наполненный водой, пока мать выбрасывала мусор. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Инцидент произошел в селении Чонтаул, двухлетний ребенок играл во дворе дома, мальчик встал на стульчик около надувного бассейна и упал с него в воду. Мать ребенка в это время выбрасывала мусор и не заметила падения сына.

Спасти пострадавшего не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливает СК республики, известно, что семья не попадала в поле зрения правоохранителей и характеризуется положительно.

До этого сообщалось, что в Москве ребенок уснул на надувном круге в бассейне детского сада. Пострадавшего вытащил из бассейна тренер, он оказал ребенку первую помощь и вызвал на место медиков, пострадавшего госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, в детском саду проводится проверка.

Ранее в Ленобласти трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне ресторана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами