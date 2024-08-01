Ребенок захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мать выносила мусор

В Кизилюртовском районе Дагестана двухлетний ребенок упал в надувной бассейн, наполненный водой, пока мать выбрасывала мусор. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Инцидент произошел в селении Чонтаул, двухлетний ребенок играл во дворе дома, мальчик встал на стульчик около надувного бассейна и упал с него в воду. Мать ребенка в это время выбрасывала мусор и не заметила падения сына.

Спасти пострадавшего не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливает СК республики, известно, что семья не попадала в поле зрения правоохранителей и характеризуется положительно.

До этого сообщалось, что в Москве ребенок уснул на надувном круге в бассейне детского сада. Пострадавшего вытащил из бассейна тренер, он оказал ребенку первую помощь и вызвал на место медиков, пострадавшего госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, в детском саду проводится проверка.

Ранее в Ленобласти трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне ресторана.