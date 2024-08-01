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Матвиенко выступила против введения сиесты для россиян

Матвиенко считает нецелесообразным введение сиесты на федеральном уровне

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Совет Федерации

Вопрос о возможном введении сиесты, а также о сокращении рабочего дня в особо жаркие дни нецелесообразно регулировать на федеральном уровне. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.

«Если такие аномальные температуры, то ответственность работодателей создать для людей нормальные рабочие условия», — сказала председатель Совфеда на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

Матвиенко добавила, что здоровье граждан у работодателя должно быть первоочередным фактором, однако не все можно регулировать «единым шаблоном».

По мнению председателя Совфеда, работодатели должны подходить к этому вопросу «ответственно и творчески», решение должно также зависеть и от региона, а также характера производства.

Сиеста — это послеобеденный сон, который является общей традицией некоторых стран, особенно с жарким климатом.
Испанское слово «сиеста» (siesta) и глагол sestear происходят от лат. hora sexta (буквально — «шестой час», то есть «полдень»).

До этого в Госдуме предложили узаконить норму, при которой в случае экстремальных погодных условий рабочий день в российских компаниях сокращается.

Ранее ЛДПР предложила ввести сиесту в ряде регионов РФ.

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