Россиянам дали советы, которые помогут не переборщить с акцентами при ремонте кухни

При ремонте кухни важно выбрать один-два акцентных цвета, сочетающихся между собой и с основной палитрой, чтобы интерьер получился гармоничным и стильным. Об этом РИАМО сообщили эксперты бренда STARWIND.

«Также можно самостоятельно подобрать пару главных цветов для кухни с помощью круга Иттена. Комплиментарные сочетания подразумевают использование оттенков, расположенных друг напротив друга на цветовом круге — они создают контрасты. Так, красный контрастирует с зеленым, а желтый с фиолетовым», — добавили специалисты.

Акценты рекомендуется распределить равномерно по всему помещению. Их можно сделать с помощью подушек, штор, ковров, картин или бытовой техники. При ремонте также стоит учитывать пропорции помещения и освещенность, чтобы не переборщить с контрастами.

Опрос сервиса «Ремонт со СберУслугами» и соцсети Одноклассники, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что больше половины — 52% — россиян планируют сделать ремонт в ближайшие три года. Значительно вырос интерес к ремонту с нуля, то есть в новостройках — в этом году 65% респондентов планируют ремонт в новых квартирах, тогда как в прошлом году — 45%.

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