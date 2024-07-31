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В Симферополе потушили пожар в торговом центре

МЧС РФ: пожар в ТЦ «Лоцман» в Симферополе полностью ликвидировали

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в торговом центре (ТЦ) «Лоцман», расположенном в городе Симферополе в Республике Крым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«В Крыму огнеборцы <…> полностью потушили торговый центр», — говорится в заявлении, опубликованном в 4:44 мск.

Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

ТЦ «Лоцман» в Симферополе загорелся вечером 30 июля. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

По информации МЧС РФ, изначально огонь охватил третий этаж здания. Из-за возгорания в нем частично обрушилась кровля.

В профильном ведомстве уточнили, что всего из торгового центра эвакуировали порядка 130 человек. На место происшествия прибыли 70 сотрудников экстренных служб и 29 единиц техники, но позже группировку сил и средств МЧС РФ пришлось увеличить до 112 специалистов и 41 машины.

22 июля в гостинице «Птичка» на Большом Сухаревском переулке в Москве произошел пожар. В здании загорелись чердак, кровля и электропроводка. При этом спасатели не смогли подняться наверх изнутри отеля, поэтому им пришлось вскрывать крышу снаружи.

Ранее в Санкт-Петербурге ликвидировали возгорание в популярном торговом центре «Галерея».

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