В ФРГ отреагировали на новость о помиловании Кригера в Белоруссии

Официальный представитель МИД Германии в ответе на письменный запрос РИА Новости заявил, что в ФРГ с облегчением восприняли новость о помиловании гражданина Германии Рико Кригера в Белоруссии.

«Мы можем подтвердить помилование данного человека. Эта новость приносит облегчение», — сказали в МИД ФРГ.

В министерстве не стали комментировать обстоятельства помилования и не стали рассказывать, способствовали ли помилованию какие-либо дипломатические усилия Германии или возможные обмены.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал немца Рико Кригера. Мужчину признали виновным по шести статьям УК РБ, в их числе – наемничество и акт терроризма. По данным газеты «Беларусь сегодня», в октябре 2023 года он вел съемку военной части и устроил взрыв на железнодорожной станции по заданию СБУ. Сам Кригер также заявил, что работал на украинские спецслужбы.

Ранее Кригер заявил, что Германия его бросила.