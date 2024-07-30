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Площадь пожара в ТЦ Симферополя выросла до 500 кв. м

МЧС: в ТЦ Симферополя огонь охватил 500 кв. м, частично обрушилась кровля

Площадь пожара, который произошел в одном из торговых центров Симферополя в Республике Крым, увеличилась. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Огонь охватил 500 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

По данным спасателей, в загоревшемся здании частично обрушилась кровля. По предварительной информации, пожар произошел на третьем этаже ТЦ. Из помещений эвакуировали порядка 130 человек, никто не пострадал. В МЧС обратили внимание, что борьбу с огнем продолжают 70 сотрудников и 29 машин.

Вечером во вторник, 30 июля, пожар начался в торговом комплексе «Лоцман», причины возгорания специалисты пока не установили.

До этого стало известно, что в Крыму загорелись четыре энергоподстанции. Возгорание зафиксировали на энергообъектах в районе 450 квартала, горы Митридат, сел Осовины и Бондаренково.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар на территории научно-производственного объединения (НПО) автоматики имени академика Н. А. Семихатова.

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