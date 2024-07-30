В СПЧ поддержали законопроект о деанонимизации публичных каналов в мессенджерах

В плодотворной борьбе с распространением фейков поможет обязанность популярных и публичных каналов пройти процесс деанонимизации. Об этом рассказала генеральный директор «Белого интернета», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко.

По ее словам, согласно данным «Белого интернета», вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность проводилось через большие популярные каналы и массовое распространение фейков.

«Принятый закон предупредит массовое распространение не соответствующей действительности информации, поскольку у каждого владельца канала появится не только нравственная, но и юридическая ответственность за то, какую информацию он распространяет», — приводит слова Сидоренко РАПСИ.

Член СПЧ считает, что специальный реестр для популярных каналов позволит структурировать и систематизировать весь информационный рынок интернета.

«Это является очевидным, ожидаемым, закономерным витком в развитии информационной инфраструктуры», — уверена она.