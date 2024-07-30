Дошкольница пожаловалась, что ее схватили за шею и зажали проволокой в детском саду

В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка заявила, что одногруппница в детском саду сдавила ей шею металлической проволокой. Об этом мать потерпевшей рассказала в беседе с телеканалом «78».

По словам женщины, ее дочь осмотрели врачи и диагностировали у нее кровоподтеки и ушиб на шее, ссадины на подбородке. Петербурженка отметила, что напавшая на ее ребенка девочка якобы не первый раз проявляет агрессию к детям. Женщина возмущена работой воспитателей, которые, по ее мнению, не доглядели за детьми — мать девочки утверждает, что в момент ЧП взрослых рядом не оказалось.

На кадрах с детской площадки, опубликованным СМИ, видно, как один ребенок действительно схватил другого за шею. Информация по поводу металлической проволоки официально не подтверждена.

«У нее все опухшее, она испуганная, говорит: «Не пойду больше в садик». А кто бы после такого пошел?» — посетовала мать потерпевшей.

Женщина отметила, что сейчас принимает решение, обращаться ли по поводу ситуации в правоохранительные органы.

В администрации детского сада отказались от комментариев инцидента.

До этого семья из Екатеринбурга пожаловалась, что их ребенку в детском саду перематывали руки пакетом и скотчем.