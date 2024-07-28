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Стало известно о продолжении поисков пропавших с затонувшего судна Argos Georgia

РИА Новости: поиски пропавших с затонувшего судна Argos Georgia продолжаются

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commons.wikimedia.org/Bernard Spragg (CC0 1.0)

Поиски пропавших членов экипажа с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, среди которых есть граждане России, продолжаются. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исполнительного директора компании-судовладельца Ervik Havfiske Стига Эрвика.

По его словам, поиски осуществляют два судна, однако новостей нет.

До этого данная поисково-спасательная операция приостанавливалась из-за погодных условий.

Рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, включая россиян, потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Судно, шедшее под флагом Святой Елены, вышло из порта 21 июля. Вечером 22 июля оно подало сигнал бедствия, находясь примерно в 200 морских милях к востоку от Фолклендских островов. На борту Argos Georgia, кроме россиян, находились десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца.

Спасатели обнаружили 14 членов экипажа на спасательных шлюпках у побережья островов, семь человек остаются пропавшими без вести, шесть не выжили.

Ранее в США нашли корабль Arlington, затонувший почти 84 года назад.

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