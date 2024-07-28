В Нижегородской области оценили последствия атаки БПЛА

Все промышленные объекты на территории Нижегородской области работают в штатном режиме после предотвращения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Из заявления следует, что работа украинских дронов была подавлена при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Промышленные объекты функционируют в штатном режиме», — добавили представители властей.

Утром 28 июля министерство обороны РФ сообщило, что около 7:00 мск в Нижегородской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты ликвидировали два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа.

Незадолго до этого в военном ведомстве рассказали о дронах, уничтоженных в ночь на 28 июля. Всего в темное время суток российские средства ПВО нейтрализовали семь БПЛА. Пять из них засекли в Белгородской области.

Еще два летательных аппарата сбили в Курской области. Примерно в то же время на территории одной из местных нефтебаз произошел пожар.

Ранее в порту «Кавказ» в Краснодарском крае после атаки дронов загорелся корабль.