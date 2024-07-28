В России наблюдается кадровый голод IT-специалистов

В условиях стремительной цифровизации российский рынок труда столкнулся с острой проблемой: нехватка квалифицированных IT-специалистов становится серьезным препятствием для развития технологического сектора. Кадровый голод особенно заметен в таких сложных областях, как Data Science, где поиск талантливых специалистов превращается в настоящую охоту за редкими умами. Об этом «Газете.Ru» рассказал Егор Сорокин, управляющий директор школы IT-профессий Skillfactory.

«Проблема нехватки IT-специалистов по-прежнему актуальна. Стоимость привлечения новых кадров растет, а в отраслях с редким стеком сейчас превалирует «рынок кандидата», — объяснил он.

По словам эксперта, российские компании ищут инновационные решения этой проблемы. Крупные технологические гиганты открывают собственные образовательные программы, классы и даже целые кафедры в университетах. Некоторые компании идут еще дальше, начиная работу с талантами уже на уровне колледжей и школ.

«Заметен массовый тренд среди крупных технологичных компаний на подготовку кадров с нуля. Для разработки таких программ привлекают сторонних экспертов и EdTech-платформы, у которых уже есть опыт в подобных вопросах», — подчеркнул Сорокин.

Интересно, по его словам, что компании не ограничиваются только подготовкой новых кадров. Они также активно расширяют географию поиска, привлекая специалистов из других регионов и даже стран. Этот подход имеет свои преимущества: сотрудники могут работать удаленно из своих городов, что экономически выгодно для обеих сторон.

«Когда инфраструктура и культура компании хорошо адаптированы к удаленной работе, она получает доступ к большему числу кандидатов и конкурирует с более широкой зарплатной вилкой», — добавил специалист.

Таким образом российские компании не только решают собственные кадровые проблемы, но и вносят значительный вклад в развитие IT-образования в целом. Этот комплексный подход — от работы со школьниками до привлечения удаленных специалистов из регионов — может стать ключом к преодолению кадрового дефицита в IT-секторе и способствовать появлению нового поколения высококвалифицированных специалистов, готовых к вызовам цифровой эпохи, резюмировал Сорокин.

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