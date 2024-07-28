Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России наблюдается кадровый голод IT-специалистов

IT-эксперт Сорокин: заметен массовый тренд компаний на подготовку кадров с нуля

close
100%
Shutterstock/puhhha

В условиях стремительной цифровизации российский рынок труда столкнулся с острой проблемой: нехватка квалифицированных IT-специалистов становится серьезным препятствием для развития технологического сектора. Кадровый голод особенно заметен в таких сложных областях, как Data Science, где поиск талантливых специалистов превращается в настоящую охоту за редкими умами. Об этом «Газете.Ru» рассказал Егор Сорокин, управляющий директор школы IT-профессий Skillfactory.

«Проблема нехватки IT-специалистов по-прежнему актуальна. Стоимость привлечения новых кадров растет, а в отраслях с редким стеком сейчас превалирует «рынок кандидата», — объяснил он.

По словам эксперта, российские компании ищут инновационные решения этой проблемы. Крупные технологические гиганты открывают собственные образовательные программы, классы и даже целые кафедры в университетах. Некоторые компании идут еще дальше, начиная работу с талантами уже на уровне колледжей и школ.

«Заметен массовый тренд среди крупных технологичных компаний на подготовку кадров с нуля. Для разработки таких программ привлекают сторонних экспертов и EdTech-платформы, у которых уже есть опыт в подобных вопросах», — подчеркнул Сорокин.

Интересно, по его словам, что компании не ограничиваются только подготовкой новых кадров. Они также активно расширяют географию поиска, привлекая специалистов из других регионов и даже стран. Этот подход имеет свои преимущества: сотрудники могут работать удаленно из своих городов, что экономически выгодно для обеих сторон.

«Когда инфраструктура и культура компании хорошо адаптированы к удаленной работе, она получает доступ к большему числу кандидатов и конкурирует с более широкой зарплатной вилкой», — добавил специалист.

Таким образом российские компании не только решают собственные кадровые проблемы, но и вносят значительный вклад в развитие IT-образования в целом. Этот комплексный подход — от работы со школьниками до привлечения удаленных специалистов из регионов — может стать ключом к преодолению кадрового дефицита в IT-секторе и способствовать появлению нового поколения высококвалифицированных специалистов, готовых к вызовам цифровой эпохи, резюмировал Сорокин.

Ранее россиянам рассказали, как не довести ребенка до выгорания, делая из него программиста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами