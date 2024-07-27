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Полпред президента в УрФО прибыл в Киолим, где прорвало дамбу

Полпред президента в УрФО Якушев прибыл в челябинский Киолим

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев прибыл в Киолим Челябинской области, где прорвало дамбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате полпреда.

Источник пояснил, что Якушев осмотрит последствия прохождения воды, после чего оценит обстановку на месте происшествия.

На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. В зоне подтопления оказались 200 человек.

В администрации города Карабаш, который находится в восьми километрах оттуда, сообщили, что это произошло после резкого повышения уровня воды из-за сильных и продолжительных дождей. Позднее в Карабашском округе объявили режим ЧС.

В администрации сообщили также, что по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта.

В настоящее время подтоплен один поселок. Жителей еще трех населенных пунктов превентивно эвакуируют. Участок трассы Миасс — Карабаш — Кыштым перекрыли в оба направления.

Ранее челябинский поселок Киолим освободился от воды после прорыва дамбы.

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