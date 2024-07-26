Поселок подтопило из-за прорыва дамбы в Челябинской области

В Челябинской области произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище, что привело к подтоплению одного поселка. В целях безопасности принято решение о превентивной эвакуации трех населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки Киолим, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО.

26 июля в Челябинской области произошел прорыв плотины на Киалимском водохранилище. Из-за обильных осадков и увеличения притока воды, плотина длиной 100 метров, которая впадает в реку Большой Киалим, была смыта. В зоне подтопления оказалось около 200 человек. На пути движения воды находятся четыре села.

До этого на втором по величине пресноводном озере Китая, произошел прорыв дамбы. Ширина прорыва, составившая около 10 метров, продолжает увеличиваться под напором воды. Специалисты возвели временную дамбу в двух километрах от места прорыва.

Ранее в Орске уволили чиновника, «потерявшего» данные о затопленных домах.