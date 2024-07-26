Подмосковный учитель рассказал о подготовке 14 стобалльников на ЕГЭ

Учитель из подмосковного Физтех-лицея имени Капицы Александр Киреев, который подготовил 14 стобалльников на ЕГЭ по физике, признался, что был уверен в их подготовке. Об этом он рассказал в интервью 360.ru.

«Когда ребята идут на экзамен, я внутренне уверен, что средний балл будет высоким, и переживаний по этому поводу не испытываю. Другой вопрос — о количестве 100-балльников. Гарантировать какой-то процент тут никогда нельзя, потому что есть некий элемент случайности. Если ребенок по невнимательности допустил хотя бы одну ошибку, он уже не получает максимальный балл», — отметил учитель физики.

По его словам, подготовка 14 стобалльников стала для него личным рекордом. Киреев уточнил, что в этом вопросе важен не только интерес школьника к предмету, но и помощь педагога, который помогает сориентироваться в потоке информации. Помимо этого, учителя должны правильно мотивировать детей, добавил он.

21 июля в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что около 122 выпускников после пересдачи одного из предметов ЕГЭ в итоге набрали 100 баллов. Уточнялось, что 54 таких выпускника уже были высокобалльниками, набравшими 81–99 баллов.

Ранее сообщалось, что российская выпускница получила штраф за шпаргалку на ЕГЭ.