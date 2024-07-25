Россиянам объяснили, почему горячий чай в жару лучше воды

В жару ни в коем случае нельзя пить ледяную воду, поскольку это резкий перепад температур. Лучше выбрать жидкости комнатной температуры. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщила диетолог Полина Журавлева. Еще полезнее, по ее словам, горячий чай.

«Начнем с того, что горячий или даже теплый чай расширяет сосуды, благодаря чему увеличивается теплоотдача. То есть тело потеет и охлаждается. Мы про это часто забываем, вообще природу пота забываем. На Востоке давно это поняли и пьют горячий чай», — указала специалист.

Она добавила, что чай, особенно зеленый, лучше воды регулирует солевой и водный баланс в организме.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого предупреждала, что июльская жара вернется в Москву в конце месяца. По ее словам, 30 и 31 июля температура воздуха может приблизиться к +30°С.

Ранее врач рассказала, от каких напитков следует отказаться в жару.