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Российского шахтера чуть не придавило грунтом во время землетрясения

Mash: в Кузбассе шахтера чуть не придавило грунтом из-за землетрясения

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Телеграм-канал «Mash Siberia»

В Кузбассе шахтер чуть не оказался под грунтом из-за землетрясения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 24 июля, когда в километре от Таштагольского месторождения случилось землетрясение магнитудой 4,5. Из шахты эвакуировали 163 сотрудника, однако одного из горняков чуть не придавило обвалившимся грунтом. Мужчина успел убежать.

Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Во время подземных толчков у жителей расположенных рядом населенных пунктов с полок падали вещи. Кроме того, у некоторых проживающих там людей сломалась бытовая техника.

До этого в Чили зафиксировали сильнейшее землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр находился в 43 км к юго-востоку от поселка Сан-Педро-де-Атакама, где проживает примерно 2 тыс. человек. Глубина очага составляла 128 км.

Ранее в Гватемале произошло сильное землетрясение.

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