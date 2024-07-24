Посольство России пытается разобраться в ситуации с фрегатом «Штандарт»

Посольство РФ в Испании пытается разобраться с ситуацией вокруг российского фрегата «Штандарт», которому французские и испанские власти не дали разрешения зайти в свои порты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

Там подчеркнули, что судно ходит под флагом островов Кука. В посольстве также заявили, что не получали запросов о содействии от экипажа «Штандарта» или судовладельца.

24 июля капитан «Штандарта» Владимир Мартусь заявил, что Испания отказалась впустить в свой порт Виго российский исторический фрегат. По его словам, по всем испанским портам было разослано уведомление о запрете «Штандарту» заходить в порты. Мартусь добавил, что фрегат встал на якорь в пятистах метрах от испанского побережья.

Днем ранее глава ассоциации помощи морякам «Mor Glaz» Жан-Поль Элькан сказал, что у команды российского фрегата скоро закончится запас воды.

Ранее российский корвет принял участие в учениях флота КНР.