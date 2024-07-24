Пенсионер 15 лет хранил в сарае порох, пока к нему не пришли с обыском

Устьянский районный суд Архангельской области приговорил к трем годам лишения свободы условно пенсионера Кобелева А.Е. за хранение пороха и изготовление патронов. Полиция нашла их во время обыска по другому делу, об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В марте 2024 года сотрудники полиции проводили обыск в доме у Кобелева по уголовному делу о хищении имущества у неназванного гражданина. Когда полицейские спросили у мужчины, не хранит ли он дома оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, он ответил отрицательно. Во время обысков в его сарае порох и патроны нашлись.

Суд установил, что в 2009 году мужчина незаконно приобрел у неизвестного лица бездымный пластинчатый порох, а спустя 14 лет, в марте 2023 года, «при помощи подручных средств для снаряжения патронов к охотничьему оружию, гильз, капсюлей, дроби и пороха» изготовил 16 самодельных патронов для стрельбы из огнестрельного оружия. По информации Росгвардии, своего оружия у Кобелева не было.

С учетом того, что Кобелев не был судим, суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию. Мужчина также должен выплатить государству 16.789 рублей процессуальных издержек.

В качестве смягчающих обстоятельств суд принял к сведению явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, наличие хронических заболеваний у подсудимого и его близких родственников, признание вины и раскаяние в содеянном.

Три металлические банки, одну емкость и один флакон с порохом, 18 гильз, два патрона и два патронташа суд постановил оставить в камере хранения вещественных доказательств полиции.

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