Россиянин напал с молотком на дочь, убил ее и сбросил в реку из-за долгов

Жителя Челябинской области подозревают в убийстве собственной дочери. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника, между жительницей Магнитогорска и ее отцом произошла ссора, во время которой мужчина решился на убийство. Он начал душить дочь, после чего ударил молотком. Убедившись в том, что родственница мертва, россиянин замотал ее в мешки, привязал груз и сбросил в реку, где его позже нашли.

«Спустя время он обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери», – сообщается в публикации.

По словам собеседника редакции, причиной такого поведения стали долги женщины. Она постоянно просила у него деньги, так как хотела с кем-то рассчитаться. При этом сама россиянка деньги отцу отдавать не спешила. В день инцидента она в очередной раз пришла к родственнику с просьбой.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье об убийстве, мужчине уже предъявили обвинение. На данный момент идет расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения для фигуранта.

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