Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин напал с молотком на дочь, убил ее и сбросил в реку из-за долгов

Ura.ru: в Магнитогорске мужчина убил дочь и выбросил тело в реку

close
100%
Pixabay

Жителя Челябинской области подозревают в убийстве собственной дочери. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника, между жительницей Магнитогорска и ее отцом произошла ссора, во время которой мужчина решился на убийство. Он начал душить дочь, после чего ударил молотком. Убедившись в том, что родственница мертва, россиянин замотал ее в мешки, привязал груз и сбросил в реку, где его позже нашли.

«Спустя время он обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери», – сообщается в публикации.

По словам собеседника редакции, причиной такого поведения стали долги женщины. Она постоянно просила у него деньги, так как хотела с кем-то рассчитаться. При этом сама россиянка деньги отцу отдавать не спешила. В день инцидента она в очередной раз пришла к родственнику с просьбой.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье об убийстве, мужчине уже предъявили обвинение. На данный момент идет расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения для фигуранта.

Ранее участника СВО осудили за расчленение сожительницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами