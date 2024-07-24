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Военный делал покупки на Wildberries с карт сослуживцев и попал под суд

В Забайкалье военный покупал на Wildberries с карт сослуживцев и попал под суд

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Shutterstock

В Забайкальском крае Читинский гарнизонный военный суд признал военного виновным в использовании реквизитов чужих карт. Об этом сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

Согласно материалам дела, Евгений Исакин, проходивший службу по призыву, имея доступ к данным карт сослуживцев, распоряжался ими для оплаты покупок на Wildberries — мужчина приобретал товары для личного пользования.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Также подсудимый возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб.

До этого во Владикавказе начальница склада воинской части продавала шлемы и прицелы, пока покупатель не сдал ее в ФСБ. Эксперты оценили стоимость пяти шлемов в 160 тысяч рублей, а 16 прицелов, которые пыталась продать россиянка, — в 4,2 млн рублей. Женщина получила шесть лет колонии и лишилась звания старшего прапорщика.

Ранее участник СВО, ввозивший в Россию нелегальных мигрантов из Сирии, получил условный срок.

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