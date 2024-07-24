Фигурант дела о «Крокусе» заявил о приверженности джихаду

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода заявил о приверженности вооруженной борьбе с людьми, которые не разделяют его религиозные взгляды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«Поддерживает радикальные течения ислама, позиции о необходимости вооруженной борьбы против лиц, не разделяющих его религиозные взгляды, намеревался выехать за пределы РФ сразу после совершения террористического акта», — цитирует агентство жалобу на арест подозреваемого.

До этого стало известно, что Юсуфзода попытался уничтожить доказательства своей вины.

По данным следствия, Юсуфзода перевел деньги соучастнику через свою банковскую карту за несколько дней до теракта, чтобы обеспечить террористам жилье. Позже, после совершения преступления, часть средств была перечислена одному из исполнителей.

Отец троих детей, гражданин Таджикистана Юсуфзода подозревается в финансировании террористов и переводе им средств для обеспечения их проживания. При этом в суде отметили, что мужчина сотрудничает со следствием и частично признал свою вину.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал.

Ранее очевидица атаки на «Крокус» заявила, что СК РФ еще не завершил допрос свидетелей.