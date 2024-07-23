Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Для российских пенсионеров и инвалидов ввели доплату

Дума вводит доплату в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Государственная дума Российской Федерации на пленарном заседании приняла поправку о ежемесячной индексируемой прибавке к пенсии в размере 1200 рублей для пенсионеров старше 80 лет, а также инвалидов I группы. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что доплату будут выплачивать в беззаявительном порядке, она будет повышаться на районный коэффициент, а также ежегодно индексироваться.

Подчеркивается, что исключения составляют инвалиды с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном.

До этого в Госдуме призвали ввести в механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости — соответствующий законопроект разработали депутаты ЛДПР. Распространить эту меру предлагается на пенсионеров со стажем работы от 30 лет, чтобы улучшить их материальное обеспечение.

Напомним, со следующего года в России пенсии будут индексироваться в зависимости от роста средней зарплаты и инфляции в стране. Минимальное увеличение пенсии после индексации составит 1,3 тыс. рублей.

Ранее россиянам назвали минус досрочной пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами