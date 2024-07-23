Для российских пенсионеров и инвалидов ввели доплату

Государственная дума Российской Федерации на пленарном заседании приняла поправку о ежемесячной индексируемой прибавке к пенсии в размере 1200 рублей для пенсионеров старше 80 лет, а также инвалидов I группы. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что доплату будут выплачивать в беззаявительном порядке, она будет повышаться на районный коэффициент, а также ежегодно индексироваться.

Подчеркивается, что исключения составляют инвалиды с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном.

До этого в Госдуме призвали ввести в механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости — соответствующий законопроект разработали депутаты ЛДПР. Распространить эту меру предлагается на пенсионеров со стажем работы от 30 лет, чтобы улучшить их материальное обеспечение.

Напомним, со следующего года в России пенсии будут индексироваться в зависимости от роста средней зарплаты и инфляции в стране. Минимальное увеличение пенсии после индексации составит 1,3 тыс. рублей.

Ранее россиянам назвали минус досрочной пенсии.