Отключенный свет во Львове помешал установить стрелявшего в Фарион

Во Львове часть камер на месте убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион не работала. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает «Страна.ua».

«На утро будем знать более полно, когда отработаем полностью большой район», — сказал глава МВД.

По его словам, камеры не работали в связи с плановым отключением света.

19 июля во Львове совершено покушение на Ирину Фарион: женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти. Национальная полиция Украины переквалифицировала дело о нападении на экс-депутата в дело о предумышленном убийстве.

Фарион известна своими жесткими высказываниями о России и русском языке. В ноябре прошлого года она поссорилась с бойцами «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) после того, как заявила, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не считает их украинцами. Экс-командир батальона Максим Жорин пригрозил ей «побратимами из Львова». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МВД Украины назвали две версии убийства Фарион.