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Посол РФ сообщил об уничтожении посевов опийного мака в Афганистане

Посол Жирнов: почти все посевы опийного мака в Афганистане уничтожены

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Global Look Press

Почти все посевы опийного мака в Афганистане уничтожены. Об этом заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в интервью ТАСС.

«Уничтожены почти все посевы опийного мака», — рассказал дипломат.

Жирнов отметил, что спутниковые снимки доказывают его слова. Дипломат добавил, что в настоящее время от маковых посевов осталось порядка пяти процентов.

Как напомнил Жирнов, в сентябре прошлого года именно участники Московского формата консультаций по Афганистану обратили внимание на необходимость «борьбы с промышленным наркопроизводством».

В апреле 2022 года верховный лидер движения «Талибан» (организация запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада распорядился запретить выращивание мака на всей территории Афганистана.

Тогда же стало известно, что торговля опиумом была, хоть и неофициально, одним из главных источников доходов в экспорте страны. «Газета.Ru» разбиралась, как Афганистан планирует зарабатывать деньги, а также, какая судьба ждет тысячи зависимых людей в стране.

Ранее в ООН назвали лидера по производству опиума в мире.

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