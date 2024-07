Банки в четырех странах столкнулись с проблемами из-за сбоя Microsoft

Сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, повлек за собой проблемы в работе банков и платежных систем Австралии и Новой Зеландии. Подробности приводит Crisis24.

Речь идет о банках National Australia Bank, Bendigo Bank, Commonwealth Bank of Australia, Bank of New Zealand, ASB Bank. На данный момент известно о перебоях с работой онлайн-банкинга. Сообщается о проблемах с электронными платежами.

До этого в Минцифры сообщили, что им не поступали сообщения о сбоях систем российских аэропортов, связанных с проблемами в работе программ компании Microsoft.

Там заявили, что ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения.

Позже эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что глобальный технический сбой Windows связан с установленными системами защиты CrowdStrike.

Ранее в Росавиации рассказали о работе авиакомпаний и аэропортов на фоне массового сбоя.