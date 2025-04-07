Ветврач развеял миф о том, что самая чистая от паразитов рыба — это тунец

Существует миф о том, что самая «чистая» рыба -— это тунец. Однако, как рассказал «Газете.Ru» ветврач, заведующий кафедрой аквакультуры и болезней рыб Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) Владимир Воронин, в нем могут содержаться опасные для человека паразиты – анизакиды.

«Тунец принадлежит к семейству скумбриевых рыб, и они тоже могут быть заражены анизакидами. Следовательно, у нас нет оснований утверждать, что тунец будет выделяться из общей массы. При этом как продукт на прилавках магазинов он абсолютно безопасный», – рассказал специалист.

Личинки анизакид проникают в организм человека при употреблении в пищу сырых или полусырых инвазированных морских рыб и морепродуктов. При попадании в организм неактивного состояния они переходят в активное и начинают вбуравливаться в стенку кишечника.

«Этот процесс вызывает у людей болевые ощущения и симптомы пищевого отравления. На самом деле, это не смертельное заболевание, так как личинки нематод быстро погибают в кишечнике. Однако они могут вызвать бурную воспалительную реакцию, которая может быть довольно сильной, и именно она может нанести серьезный удар по здоровью. Через неделю после гибели червей все симптомы исчезнут. Но проблема тут заключается в диагностике, как и при многих других гельминтозах, симптомы крайне расплывчаты и часто их списывают на обычное отравление», – заключил Воронин.

Подробнее о том, какими паразитами можно заразиться от морской и речной рыбы – в материале «Газеты.Ru».

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