Жену Паши Техника задержали в аэропорту

Жена Паши Техника Ева Карицкая сообщила в Telegram-канале, что вернулась в Россию из Таиланда.

«Меня, как обычно, задержали на дополнительную проверку в аэропорту. Очень устала. Просто невероятно», — поделилась женщина.

Карицкая заявила, что рада снежной погоде в России, так как это позволит шестилетнему сыну Техника Ивану присутствовать на прощании с рэпером. Экс-жена музыканта пояснила, что наследник артиста страдает от поллиноза — сезонного заболевания, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений. О кончине отца, уточнила женщина, мальчик еще не знает.

«Щас мне предстоит тяжелый разговор с сыном, я очень нервничаю», — написала Карицкая (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Она также поделилась, что дату и место прощания с музыкантом объявят позднее.

Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет. 27 марта его госпитализировали в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Врачи неделю боролись за жизнь рэпера, однако спустя неделю его состояние резко ухудшилось.

Ранее сообщалось, что Александр Шепс был госпитализирован после съемок в «Деревне каннибалов».