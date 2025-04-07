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Турция приостановит экспорт лимонов

Турция с 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за холодной погоды
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Depositphotos

Турция приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для реализации внутреннего спроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство торговли страны.

«Минторг принял решение временно остановить экспорт лимонов с 8 апреля в свете последних заморозков и похолодания в ряде регионов и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ограничения будут реализованы в провинциях Мерсин, Адана и Хатай на юге страны. В пресс-службе добавили, что при необходимости решение можно будет пересмотреть.

В минторге страны добавили, что больше всего Турция активно поставляет зарубежным потребителям лимоны и мандарины — на них приходится 70% экспорта цитрусовых.

До этого стало известно, что доходность экспорта российского коксующегося угля в середине марта после роста в начале месяца снизилась на 7-10%. Из-за этого некоторые российские компании даже приостановили поставки в Китай, поскольку экспорт приносит им убытки.

Ранее Россия начала окрашивать пшеницу для экспорта в другие страны.

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