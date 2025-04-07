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Президент Узбекистана приедет в Москву на празднование Дня Победы

Мирзиеев примет участие в праздновании 80-летияПобеды в Москве
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Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, передает РИА Новости.

«Мирзиеев примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне, которые состоятся 9 мая в Москве», — сказал он.

3 апреля сообщалось, что президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву на мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

29 марта заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что многие лидеры стран Азии приглашены на Парад Победы 9 мая 2025 года.

Также стало известно, что Москву 9 мая посетит президент Палестины Махмуд Аббас.

Ранее две новые версии классических военных песен записали в рамках проекта «Музыка Победы».

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80 лет Победы
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