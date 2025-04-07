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В Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в общественных местах

ТАСС: в Госдуме предложили увеличить штрафы за мат до 10 тыс. рублей
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В Госдуме предложили увеличить в 10 раз штраф за мат в общественных местах и интернете. Об этом пишет ТАСС.

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части увеличения штрафов за употребление мата в общественных местах и в интернете с 1 тыс. до 10 тыс. рублей.

Сейчас нецензурная ругань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство, за которое можно получить штраф от 500 до 1 тыс. рублей или отправиться в спецприемник на срок до 15 суток.

Аксененко отметил, что инициативу рассмотрят в рабочей группе и комитетах Госдумы. Он добавил, что планируется в разы увеличить и штрафы для юрлиц, которые организуют концерты исполнителей, использующих мат в своем творчестве. Парламентарий посетовал, что сейчас в законодательстве есть пробел, когда сами организаторы мероприятий не несут ответственность за артистов-матерщинников, которых привлекают для шоу и для мероприятий.

Ранее россиянам объяснили, как не получить штраф во время приготовления шашлыка.

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