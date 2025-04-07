Посол Белоруссии не исключил, что на Швейцарию давили извне из-за Украины

Швейцария могла подвергнуться внешнему давлению при организации конференции по Украине, которая состоялась 15–16 июня без участия РФ и Белоруссии. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил посол Минска в Берне Александр Ганевич.

Он отметил, что белорусские дипломаты продолжают руководствоваться этикой в своей работе. По этой причине они не требовали от швейцарских властей объяснить, почему Минск не был приглашен на саммит по урегулированию украинского кризиса.

«Если Швейцария не направила нам приглашение, значит у нее были на то собственные резоны, либо на организаторов саммита оказывалось определенное давление извне», — пояснил Ганевич.

В то же время посол назвал странным проведение так называемой «мирной конференции» по Украине без участия одного из ключевых игроков в лице РФ. По его мнению, саммит изначально не имел своей целью поиск реальных путей решения проблемы.

«Это мероприятие превратилось в некий «междусобойчик» единомышленников, присутствие на котором РФ и <...> Белоруссии, имеющей общую границу с Украиной протяженностью около 1200 км, не вписывалось в заданную тональность и формат встречи», — резюмировал дипломат.

Всего участие в конференции по Украине в Швейцарии, состоявшейся в июне прошлого года, подтвердили представители более 90 стран мира и восьми организаций. При этом далеко не все государства согласились подписать коммюнике саммита. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Швейцарии завели дело против граждан страны, участвующих в боевых действиях на стороне Украины.