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Трамп заявил, что ему не нравятся «бомбардировки» Украины

Трамп: мы бы хотели, чтобы Россия прекратила бомбардировки Украины
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Москвой об урегулировании конфликта на Украине, однако ему не нравятся «бомбардировки» республики со стороны ВС РФ. Его слова во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One приводит Associated Press.

«Мы говорим с Россией, мы хотели бы, чтобы она прекратила. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются», — сказал Трамп.

Он указал на большие потери в конфликте и в очередной раз заявил, что конфликт не начался бы, будь он президентом ранее.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал реакцию стран Запада на удары ВС РФ по территории республики. По словам политика, за прошедшую неделю ВС РФ выпустили более 1460 управляемых бомб, почти 670 дронов и свыше 30 различных ракет. Он считает, что ослабления давления на Москву быть не может, а союзники Киева должны направить все силы на достижение мира.

Ранее Рютте посетовал, что линия фронта на Украине «движется в неправильном направлении».

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