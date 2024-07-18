Генерала Шамарина обвиняют в получении взятки около 32 млн рублей

Бывший начальник главного управления связи Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в размере около 32 миллионов рублей. Об этом корреспондентуТАСС сообщил адвокат генерала Михаил Перцев.

«Ориентировочная сумма вменяемой взятки нашему подзащитному равна 32 миллионам рублей», — рассказал защитник.

Адвокат добавил, что это не точная цифра, она может поменяться к концу следствия. Перцев отметил, что он обжалует решение суда о продлении генералу меры пресечения.

Защитник подчеркнул, что «суд мог бы учесть безупречную биографию генерала», который 34 года служил и имеет массу наград «за свою безупречную службу».

Незадолго до этого военный суд продлил арест Шамарину до 21 октября. Такое решение было принято судом по ходатайству следствия. Заседание по делу генерал-лейтенанта проходило в закрытом режиме.

Шамарин в мае 2024 года был снят со своих должностей и выведен за штат.

Ранее Минобороны РФ подало иск на 38 миллионов рублей к заводу «Телта» из дела генерала Шамарина.