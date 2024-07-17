Стало известно, как украинцы вышли на российского летчика с предложением угнать самолет

Российского летчика, которому предлагали угнать ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, украинские спецслужбы пытались завербовать по специальной технологии. Об этом телеканалу «Царьград» рассказал политический аналитик, ветеран спецслужб Дмитрий Соин.

По его словам, технология поиска нужных людей предполагает работу как ботов, так и обычных специалистов, которые анализируют информацию из доступных источников. Найдя нужного человека, спецслужбы заводят с ним знакомство и ведут диалог под разными предлогами.

«В зависимости от течения диалога принимаются те или иные решения. Например, о том, когда именно сделать вербовочное предложение. <...> Все эти акты, которые готовились в отношении России, санкционировались, скорее всего, на уровне как руководителя ГУР минобороны Украины, так и на уровне руководителя СБУ», — уверен Соин.

8 июля сотрудники ФСБ предотвратили угон дальнего стратегического бомбардировщика — носителя ядерного оружия Ту-22М3 на Украину. По данным ведомства, для осуществления плана украинская разведка намеревалась завербовать военного летчика ВС РФ за денежное вознаграждение и гражданство Италии.

Оперативный сотрудник ФСБ, комментируя инцидент, отмечал, что провал операции объясняется погоней за «медийной победой» и денежной выгодой. В этом и заключается главная ошибка украинских спецслужб при осуществлении своей деятельности, пояснил он.

Ранее летчик раскрыл детали предложения спецслужб Украины для угона Ту-22М3.