Росфинмониторинг попросил предоставлять ему дополнительные данные лиц из списка террористов

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин считает, что ведомству необходимо законодательно дать доступ к информации о финансовых операциях граждан, включенных в перечень террористов и экстремистов, которые проводились за год-полтора до совершения преступления. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы бы попросили, чтобы в законодательном плане нам разрешили получать информацию о лице, которое включено на сегодняшний день в перечень [террористов и экстремистов], но о его жизненном цикле по финансовым операциям до совершения террористического акта», – сказал Чиханчин во время выступления в Совете Федерации.

По его мнению, в таких ситуациях необходимо проверять финансовую активность лица, выяснять, чем оно занималось, какие у него связи. Директор Росфинмониторинга подчеркнул, что выявление связей террористов является важной составляющей работы службы.

Люди, попавшие в перечень террористов и экстремистов, теряют право на проведение финансовых операций на сумму, превышающую 10 тыс. рублей в месяц, получение социальных выплат и пособий.

До этого в Росфинмониторинге сообщили, что около 300 млрд руб. теневых денег удалось не пустить в оборот в текущем году, процесс предотвращения продолжается.

Ранее Чиханчин рассказал о путях финансирования теракта в «Крокусе».