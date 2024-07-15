Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нефтяной танкер перевернулся у берегов Омана

У берегов Омана перевернулся нефтяной танкер, идет спасательная операция

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Нефтяной танкер под флагом Коморских Островов, потерпел крушение в акватории Омана из-за переворота судна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр морской безопасности при Министерстве обороны султаната.

Согласно опубликованному сообщению на странице центра в социальной сети X, нефтяной танкер под флагом Коморских Островов перевернулся в 25 морских милях (примерно 46 км) к юго-востоку от Рас-Мадраки в районе Эд-Дукм.

В настоящее время власти проводят поисково-спасательную операцию, дополнительная информация пока не доступна.

В воскресенье сухогруз под флагом Панамы сел на мель в Мраморном море. Издание Milliyet утверждает, что судно село на мель около 2:00 ночи из-за того, что капитан уснул, и в результате врезалось в скалы. Судно было загружено фуражом, и после инцидента ему нанесен ущерб.

Газета также отмечает, что состояние 12 членов экипажа — девяти азербайджанцев и троих украинцев — хорошее. Судно следовало из России. В настоящее время готовится план по спасению судна.

Ранее петербургский отель-корабль чуть не утонул из-за льдины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами