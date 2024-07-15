Нефтяной танкер перевернулся у берегов Омана

Нефтяной танкер под флагом Коморских Островов, потерпел крушение в акватории Омана из-за переворота судна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр морской безопасности при Министерстве обороны султаната.

Согласно опубликованному сообщению на странице центра в социальной сети X, нефтяной танкер под флагом Коморских Островов перевернулся в 25 морских милях (примерно 46 км) к юго-востоку от Рас-Мадраки в районе Эд-Дукм.

В настоящее время власти проводят поисково-спасательную операцию, дополнительная информация пока не доступна.

В воскресенье сухогруз под флагом Панамы сел на мель в Мраморном море. Издание Milliyet утверждает, что судно село на мель около 2:00 ночи из-за того, что капитан уснул, и в результате врезалось в скалы. Судно было загружено фуражом, и после инцидента ему нанесен ущерб.

Газета также отмечает, что состояние 12 членов экипажа — девяти азербайджанцев и троих украинцев — хорошее. Судно следовало из России. В настоящее время готовится план по спасению судна.

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