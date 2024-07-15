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Мэр Салавата отсудил 70 тыс. рублей у пенсионерки за критику в соцсетях

Мэр Салавата Миронов засудил пенсионерку за оскорбительные посты

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Администрация города Салават

Мэр Салавата Игорь Миронов засудил пенсионерку Светлану Дублистову за критику в социальных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По информации СМИ, поводом для судебного дела стала фраза пенсионерки «вор должен сидеть в тюрьме» и другие посты. Ими Дублистова якобы оскорбила честь и достоинство чиновника.

Изначально Миронов попросил взыскать с россиянки полмиллиона рублей, но суд встал на сторону женщины. Тогда мэр Салавата подал апелляцию. После второго рассмотрения судья обязал Дублистову выплатить чиновнику чуть более 70 тыс. рублей.

Адвокат главы башкирского города сказал, что доволен итогом разбирательства, однако сторона Миронова планирует подать иск за судебные расходы. Сама же пенсионерка намерена обжаловать решение.

В 2023 году мэра Салавата обвинили в превышении должностных полномочий. Тогда Советский районный суд Уфы избрал Игорю Миронову меру пресечения в виде запрета определенных действий на полтора месяца.

Ранее российская уборщица отсудила полмиллиона рублей за травму на работе.

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