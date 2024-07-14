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Жительница Перми не признала вину в убийстве сына

Подозреваемая в убийстве своего сына жительница Перми не признает вины

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СК РФ

Жительница Перми Ирина Шатова, которая подозревается в убийстве своего девятилетнего сына, не признает вину. Об этом сообщает 59.ru.

Отмечается, что на допросе женщина не признала свою вину. Следствие планирует ходатайствовать о заключении Шатовой под стражу.

12 июля бездомный мужчина в Перми нашел чемодан с телом восьмилетнего мальчика у мусорных контейнеров возле дома 93б по Монастырской улице. Правоохранители задержали подозреваемую, причастную к убийству мальчика — ей оказалась мать ребенка. На камеры попал момент, как она направляется к мусорке с тем самым чемоданом. В пресс-службе краевого Следственного управления СК России подтвердили информацию о ребенке и добавили, что по факту случившегося возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Устанавливаются причины расправы над ребенком.

Ранее сообщалось, что отец пермячки, подозреваемой в расправе над сыном, оказался подполковником МВД.

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