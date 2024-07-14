В Израиле автомобиль наехал на пешеходов

В окрестностях Тель-Авива четыре человека пострадали в результате наезда на них автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

Машина выехала с проезжей части на тротуар, протаранив прохожих рядом с находившейся там автобусной остановкой. Инцидент произошел на шоссе возле населенного пункта Нир-Цви, расположенного между Ришон-ле-Ционом и Лодом — южными пригородами Тель-Авива.

Происшествие квалифицировано как теракт, заявили в полиции.

Преступника нейтрализовали на месте. Все четверо раненых госпитализированы. Один находится в критическом состоянии. Тяжелые раны получили двое пострадавших. У одного легкие травмы.

До этого полиция и Служба общей безопасности Израиля предотвратили теракты сторонников ИГ (организация запрещена в России) в Иерусалиме. Как сообщали правоохранители, теракты планировались в полицейском участке и в районе стадиона «Тедди». По подозрению в подготовке преступлений были арестованы трое жителей Восточного Иерусалима.

Ранее пенсионер-автомобилист переехал девочку на велосипеде в Красноярске.