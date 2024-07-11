Очевидцы рассказали, были ли люди в горящем здании в Химках

В горящем цеху в подмосковных Химках, вероятно, не было людей. Об этом в разговоре с «Москвой 24» сообщила сотрудница одного из производств по имени Наталья. Очевидица усомнилась, что в семь утра, когда произошло возгорание, туда пришел кто-то из сотрудников.

«Я так понимаю, уже потушили большую часть. Есть такой немного едкий запах, глаза чуть-чуть режет, но не прям так что бы сильно. Там производственное здание», — рассказала Наталья.

В свою очередь, сотрудник бара, находящегося неподалеку, сообщил, что со стороны его заведения почти ничего не видно, запаха тоже не ощущается.

Утром 11 июля в Химках загорелся цех по производству керамических плит. По данным Telegram-канала Shot, пожар распространился на 5 тыс. квадратных метров. Сотрудники МЧС сообщили о подготовке вертолета для тушения с воздуха.

Очевидцы рассказали о том, что на территории загоревшегося цеха были слышны сильные хлопки. На месте также увидели реанимобиль.

По данным канала, пожарные успели вынести из здания десять газовых баллонов, но внутри осталось еще 20. В здании частично обрушилась горящая кровля.

На месте работают более 50 специалистов и 18 единиц техники. О пострадавших, как и о причинах возгорания информации не поступало.

К полудню пожар удалось локализовать.

Ранее очевидцы рассказали, как начался пожар в Химках.