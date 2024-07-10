Жители Калужской области похитили девочку и вымогали у ее матери деньги

Жителей Калужской области подозревают в похищении ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, четверо россиян напали на ребенка и привезли на свой участок на территории региона. После этого подозреваемые отправили матери пленницы сообщение, в котором требовали отправить им 1,5 миллиона рублей за то, чтобы они не причинили ребенку вреда и отпустили его.

Планировалось, что родители переведут деньги в криптовалюте. Соответствующую инструкцию местные жители также направили женщине.

После этого новость о похищении получила огласку, и россияне вместе с пленницей отправились в Тульскую область. Там, на территории Белевского района, они освободили школьницу. Позже она сама зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи.

Четверых фигурантов дела обвиняют в похищении и вымогательстве. В отношении россиян возбудили уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее полицейские Подмосковья со стрельбой задержали похитителей человека.