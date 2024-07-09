Врачей задержали за помощь украинцам в уходе от мобилизации

Правоохранители задержали в Одессе отца и сына — врачей, которые помогали мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации за денежное вознаграждение. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По версии обвинения, преступные действия совершались в Одесской психиатрической больнице 44-летним заведующим одного из отделений и его 66-летним отцом, врачом-ординатором.

Следователи считают, что врачи за 165 тысяч гривен (355 тыс. руб.) выписывали мужчинам фиктивные справки о наличии у них психических заболеваний. Это давало возможность призывникам уклониться от прохождения военной службы в армии.

«Во время обысков в их кабинетах правоохранители изъяли $45 тысяч, €1,5 тысячи и 452 тысячи гривен», — сообщил источник издания.

В результате было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

В мае в Киеве под суд попали десять врачей, которые продавали уклонистам медсправки о непригодности к военной службе и организовывали их переправку за границу.

Следствие обвинило медиков в том, что они приписывали своим клиентам тяжелые заболевания. Это было основанием для признания их непригодными к военной службе и разрешения выезда за границу.

Ранее экс-замглавы минздрава Украины заподозрили в продаже органов за рубеж.